За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - Зеленский
09:13 • 8288 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45 • 14048 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 31782 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 50560 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 37459 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 33394 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 27728 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18503 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 54095 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - Зеленский

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

За первые два часа действия программы "Зимняя поддержка" более 500 тысяч граждан оформили заявки на получение 1000 гривен. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, продукты, книги или задонатить ВСУ до июня следующего года.

За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - Зеленский

Сегодня, 15 ноября, стартовала программа зимней поддержки, и за первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, передает УНН.

Подробности

Сегодня уже стартовала наша программа зимней поддержки, и за первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок – на 1000 гривен на каждого украинца, который нуждается в поддержке: взрослые и дети, и на семью это ощутимо. Средства можно будет потратить – и не только в этом году, но и в следующем году до июня – на оплату коммуналки, лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оформить заявку через "Дію" или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - добавил Зеленский.

По его словам, сегодня утром было "непросто", когда пошли сотни тысяч заявок в первый же час, но система выдерживает: заявки регистрируются, времени на регистрацию заявок достаточно.

Средства будут, будут поступать на карту "Национального кэшбека", и это все можно оформить так, как каждому удобно. Поручил чиновникам максимально подробно, максимально четко давать украинцам детали программы и следить, чтобы каждый, кто оформил заявку, мог получить средства на себя и на ребенка. Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка – это дополнительная форма поддержки

- заявил Зеленский. 

Будут также другие элементы зимней поддержки. Уже также зафиксированы на зиму цены на электричество и газ для людей. Финансирование на импорт газа обеспечим, резервы оборудования для ремонтов после российских ударов увеличиваем, и Кабинет министров Украины должен все это представить обществу – все важные детали", - резюмировал Президент.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте подачи заявок на разовую денежную помощь в 1000 гривен для всех граждан, находящихся в Украине. Заявки на детей подают родители или опекуны.

В приложении "Дія" наблюдается сбой, вероятно, из-за большого количества пользователей, которые пытаются оформить "Зимнюю поддержку". 

Павел Башинский

