За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - Зеленский

Сегодня, 15 ноября, стартовала программа зимней поддержки, и за первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, передает УНН.

Сегодня уже стартовала наша программа зимней поддержки, и за первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок – на 1000 гривен на каждого украинца, который нуждается в поддержке: взрослые и дети, и на семью это ощутимо. Средства можно будет потратить – и не только в этом году, но и в следующем году до июня – на оплату коммуналки, лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию