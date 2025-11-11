Українці отримають рекордні 509 млн грн кешбеку: розпочалися виплати за серпень
Київ • УНН
Українці отримають рекордні 509 млн грн Національного кешбеку за серпень 2025 року. Понад 3,6 мільйона покупців підтримали вітчизняних виробників, придбавши товари на майже 5,1 млрд грн.
Розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек". Українці отримають рекордні 509 млн грн Національного кешбеку, передає УНН із посиланням на Мінекономіки.
Найближчими днями її учасники отримають від держави 509 млн грн. Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми
За даними відомства, за цей же час українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн. Таким чином понад 3,6 мільйона покупців, які активували картки в застосунку Дія, підтримали вітчизняних виробників.
Отримані кошти можна спрямувати на:
- оплату комунальних послуг;
- придбання ліків;
- купівлю книжок;
- донати для ЗСУ.
Додамо
У Мінекономіки, сьогодні у програмі зареєстровано близько 400 тисяч споживчих товарів: від продуктів і побутової хімії до меблів, косметики та будматеріалів. Перевірити, чи бере участь товар у кешбеку, можна через сканер штрихкодів у застосунку Дія (Сервіси → Національний кешбек).
