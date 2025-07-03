Українці у травні отримали рекордні 490 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів

Понад 3,5 мільйона учасників програми "Національний кешбек" отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів у травні. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн). Крім того, це найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні-2024. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінекономіки.

Деталі

Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали кешбеку приблизно 2,9 мільярда гривень.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Мета програми - зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші - нагадали у Мінекономіки.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія". Для цього в розділі Сервіси необзідно вибрати Національний кешбек.

Щоб пиєднатися до програми, треба:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі;

визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку;

відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

На кешбек за українські товари виділили ще 2,4 млрд грн

У застосунку "Дія" в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Щоб отримати кешбек, важливо оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

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