Кешбек за українські товари сягнув рекорду: майже чверть від усіх виплат - за місяць

Рекордний кешбек за українські товари від держави виплачено українцям у березні - 443 млн грн, або 23% від усього виплаченого з початку дії програми, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

Уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року - повідомили у Мінекономіки.

3,4 мільйона українців отримали виплати за покупки товарів українського виробництва. І це найбільша сума за місяць із моменту запуску програми Національного кешбеку у вересні 2024-го. Ідеться про тих, хто накопичив понад 2 гривні кешбеку та активував картки для виплат Національного кешбеку в застосунку "Дія".

За увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн

за жовтень – 119,2 млн грн

за листопад – 232 млн грн

за грудень і січень – 714 млн грн

за лютий – 384 млн грн

за березень – 443 млн грн

На що можна витратити кешбек?

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі, благодійність чи донат на ЗСУ - перелік на сайті. Кошти доступні до кінця 2025 року, зазначили у "Дії".

Як працює програма?

Кешбек обсягом 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

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