Кэшбек за украинские товары достиг рекорда: почти четверть от всех выплат - за месяц

Рекордный кэшбек за украинские товары от государства выплачен украинцам в марте - 443 млн грн, или 23% от всего выплаченного с начала действия программы, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц с момента старта программы в сентябре 2024 года - сообщили в Минэкономики.

3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупки товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального кэшбека в сентябре 2024-го. Речь идет о тех, кто накопил более 2 гривен кэшбека и активировал карточки для выплат Национального кэшбека в приложении "Дія".

За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства:

за сентябрь – 37,2 млн грн

за октябрь – 119,2 млн грн

за ноябрь – 232 млн грн

за декабрь и январь – 714 млн грн

за февраль – 384 млн грн

за март – 443 млн грн

На что можно потратить кэшбек?

Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе, благотворительность или донат на ВСУ - перечень на сайте. Средства доступны до конца 2025 года, отметили в "Дії".

Как работает программа?

Кэшбек объемом 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продажи, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія.

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