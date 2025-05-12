Кэшбек за украинские товары достиг рекорда: почти четверть от всех выплат - за месяц

$41.550.04
46.750.13
ukenru
В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно
Эксклюзив
11:05 • 5320 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

08:59 • 14457 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
08:49 • 19861 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

08:13 • 39156 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
06:50 • 28282 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
06:38 • 33370 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Эксклюзив
12 мая, 05:40 • 57344 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

12 мая, 03:50 • 32270 просмотра

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

11 мая, 17:14 • 47928 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

11 мая, 05:32 • 69461 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.2м/с
33%
748мм
Популярные новости

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

12 мая, 05:48 • 35646 просмотра

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

06:36 • 11220 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

06:53 • 26734 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 48888 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

07:26 • 17837 просмотра
публикации

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

08:13 • 39166 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 49059 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 57351 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 80992 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 188041 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

06:53 • 26872 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 28797 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 36204 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 117100 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 64968 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Кэшбек за украинские товары достиг рекорда: почти четверть от всех выплат - за месяц

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Правительство выплатило украинцам рекордные 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в марте. Выплаты получили 3,4 миллиона украинцев, средства можно потратить до конца 2025 года.

Кэшбек за украинские товары достиг рекорда: почти четверть от всех выплат - за месяц

Рекордный кэшбек за украинские товары от государства выплачен украинцам в марте - 443 млн грн, или 23% от всего выплаченного с начала действия программы, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц с момента старта программы в сентябре 2024 года

- сообщили в Минэкономики.

3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупки товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального кэшбека в сентябре 2024-го. Речь идет о тех, кто накопил более 2 гривен кэшбека и активировал карточки для выплат Национального кэшбека в приложении "Дія".

За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства: 

  • за сентябрь – 37,2 млн грн
    • за октябрь – 119,2 млн грн
      • за ноябрь – 232 млн грн
        • за декабрь и январь – 714 млн грн
          • за февраль – 384 млн грн
            • за март – 443 млн грн

              На что можно потратить кэшбек?

              Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе, благотворительность или донат на ВСУ - перечень на сайте. Средства доступны до конца 2025 года, отметили в "Дії".

              Как работает программа? 

              Кэшбек объемом 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продажи, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. 

              "Зимняя тысяча" и "Нацкэшбек": правительство дополнительно направило на программы почти 400 млн грн17.12.24, 16:50 • 20207 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономикаФинансы
              Украина
              Brent
              $66.08
              Bitcoin
              $104,525.80
              S&P 500
              $5,664.27
              Tesla
              $297.16
              Газ TTF
              $35.41
              Золото
              $3,211.59
              Ethereum
              $2,529.97