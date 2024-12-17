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"Зимняя тысяча" и "Нацкэшбек": правительство дополнительно направило на программы почти 400 млн грн

"Зимняя тысяча" и "Нацкэшбек": правительство дополнительно направило на программы почти 400 млн грн

Киев  •  УНН

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Кабмин дополнительно выделил 393,77 млн грн на программы "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка". Средства перераспределены за счет уменьшения расходов на индустриальные парки и разминирование.

Правительство Украины в очередной раз увеличило расходы Госбюджета-2024 на государственные программы «Национальный кэшбек» и «Зимняя еПоддержка», дополнительно выделив 393,77 млн грн. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Так, например, программам «Государственное стимулирование создания индустриальных парков» и «Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения», на которые в госбюджете-2024 сначала было выделено 1 млрд грн и 3 млрд грн, сейчас уменьшили объем расходов на 312,11 млн грн и на 81,67 млн грн.

Впрочем, как отмечается, предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги» («Нацкешбек» и «Зимняя еПоддержка») по общему фонду в сумме 81 670 млнгривень и по специальному фонду в сумме 312,110 млн гривен.

Напомним 

Кабмин утвердил проект Бюджета на 2025 год ко второму чтению с расходами на оборону в 2,225 трлн грн. Дополнительно выделено 50 млрд грн на образование, медицину и поддержку ветеранов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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