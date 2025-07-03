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Украинцы в мае получили рекордные 490 млн грн кешбэка за покупку отечественных товаров

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В мае более 3,5 миллиона участников программы "Национальный кешбэк" получили 490 миллионов гривен за покупку украинских товаров, что является самой большой суммой с сентября 2024 года. В общей сложности украинцы уже получили около 2,9 миллиарда гривен кешбэка.

Украинцы в мае получили рекордные 490 млн грн кешбэка за покупку отечественных товаров

Более 3,5 миллиона участников программы "Национальный кэшбэк" получили 490 миллионов гривен кэшбэка за покупку украинских потребительских товаров в мае. Это на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн). Кроме того, это самая большая сумма ежемесячных выплат с момента старта программы в сентябре 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.

Детали

В целом за все время действия программы украинцы уже получили кэшбэка примерно 2,9 миллиарда гривен.

Полученные по программе средства можно потратить до конца года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Цель программы - изменение потребительского поведения в пользу украинской продукции. Сейчас кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, средства гигиены, мебель, товары для дома, товары для животных и другие

- напомнили в Минэкономики.

Чтобы кэшбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точках, участвующих в программе. Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія". Для этого в разделе Сервисы необходимо выбрать Национальный кэшбэк.

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

  • подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе;
    • определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кэшбэка;
      • открыть физическую или виртуальную карту Национальный кэшбэк, куда будет зачисляться кэшбэк по программе.

        На кешбэк за украинские товары выделили еще 2,4 млрд грн04.06.25, 17:22 • 2070 просмотров

        В приложении "Дія" в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национальный кэшбэк того банка, в котором вы оформили карту.

        Чтобы получить кэшбэк, важно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе.

        Кэшбек за украинские товары достиг рекорда: почти четверть от всех выплат - за месяц12.05.25, 14:38 • 4243 просмотра

        Лилия Набока

        Лилия Набока

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