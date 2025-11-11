Украинцы получат рекордные 509 млн грн кешбэка: начались выплаты за август

Началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Украинцы получат рекордные 509 млн грн Национального кэшбека, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

В ближайшие дни ее участники получат от государства 509 млн грн. Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы