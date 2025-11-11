$41.960.02
Эксклюзив
14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
публикации
Эксклюзивы
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Украинцы получат рекордные 509 млн грн кешбэка: начались выплаты за август

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Украинцы получат рекордные 509 млн грн Национального кешбэка за август 2025 года. Более 3,6 миллиона покупателей поддержали отечественных производителей, приобретя товары на почти 5,1 млрд грн.

Украинцы получат рекордные 509 млн грн кешбэка: начались выплаты за август

Началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Украинцы получат рекордные 509 млн грн Национального кэшбека, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

В ближайшие дни ее участники получат от государства 509 млн грн. Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, за это же время украинцы приобрели товары отечественного производства на почти 5,1 млрд грн. Таким образом более 3,6 миллиона покупателей, активировавших карты в приложении "Дія", поддержали отечественных производителей.

Полученные средства можно направить на:

  • оплату коммунальных услуг;
    • приобретение лекарств;
      • покупку книг;
        • донаты для ВСУ.

          Добавим

          В Минэкономики, сегодня в программе зарегистрировано около 400 тысяч потребительских товаров: от продуктов и бытовой химии до мебели, косметики и стройматериалов. Проверить, участвует ли товар в кэшбэке, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія" (Сервисы → Национальный кэшбэк).

          Антонина Туманова

