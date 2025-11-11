Украинцы получат рекордные 509 млн грн кешбэка: начались выплаты за август
Киев • УНН
Украинцы получат рекордные 509 млн грн Национального кешбэка за август 2025 года. Более 3,6 миллиона покупателей поддержали отечественных производителей, приобретя товары на почти 5,1 млрд грн.
Началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Украинцы получат рекордные 509 млн грн Национального кэшбека, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.
В ближайшие дни ее участники получат от государства 509 млн грн. Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы
По данным ведомства, за это же время украинцы приобрели товары отечественного производства на почти 5,1 млрд грн. Таким образом более 3,6 миллиона покупателей, активировавших карты в приложении "Дія", поддержали отечественных производителей.
Полученные средства можно направить на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- покупку книг;
- донаты для ВСУ.
Добавим
В Минэкономики, сегодня в программе зарегистрировано около 400 тысяч потребительских товаров: от продуктов и бытовой химии до мебели, косметики и стройматериалов. Проверить, участвует ли товар в кэшбэке, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія" (Сервисы → Национальный кэшбэк).
Украинцы в мае получили рекордные 490 млн грн кешбэка за покупку отечественных товаров03.07.25, 15:21 • 1089 просмотров