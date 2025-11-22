Национальный кэшбек: изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги

С 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кешбэк". Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка".

Средства, накопленные на карте Национального кешбэка, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Указывается, что часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.

Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кешбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы - пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Как присоединиться к программе?

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении Дия, где выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карту Национальный кешбэк. При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия – проверить в Дие, корректно ли выбрана карта.

Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале Дия, чтобы присоединиться к программе.

Справка

В программе "Национальный кешбэк" уже участвуют более 7,5 млн украинцев, которые получили более 4 млрд грн выплат. К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях.

Сейчас кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении Дия или на сайте "Сделано в Украине".

Напомним

За первые два часа действия программы "Зимняя поддержка" более 500 тысяч граждан оформили заявки на получение 1000 гривен. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, продукты, книги или задонатить ВСУ до июня следующего года.

