С мая 2026 года прекратится начисление "Национального кэшбека", если средств будет не хватать, начисления прекратят в январе – Кабмин

Украинцам могут перестать начислять деньги по программе "Национальный кешбэк" уже с января 2026 года, в случае нехватки бюджетных средств это может произойти уже в январе. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1510, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, перечисление кешбэка за декабрь 2025 года состоится в феврале 2026 года только при наличии финансирования. Если средств будет не хватать, начисление прекращается с 1 января, а выплата за декабрь не осуществляется. Кроме того, постановление предусматривает, что начисление кешбэка в следующем году прекращается с 1 мая.

ч. Национальный кешбэк: изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги