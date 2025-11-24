Мінекономіки спростовує інформацію про згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році
Київ • УНН
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек". Програма продовжує працювати в штатному режимі, а зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію, яка шириться в медіа про нібито згортання програми "Національний кешбек". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Програма "Національний кешбек" продовжує роботу в штатному режимі, а Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році.
Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми
Там додали, що у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість "буде поінформована завчасно та в повному обсязі".
Нагадаємо
Як повідомляв УНН раніше, українцям можуть перестати нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек" з травня 2026 року, у разі нестачі бюджетних коштів це може трапитися вже у січні.