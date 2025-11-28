Курс валют в Україні: гривня міцнішає до долара та євро

Станом на п'ятницю, 28 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,19 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,30 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,87. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1928 грн (-11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,8719 грн (-8 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5458 грн. (-2 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 42,05-42,48 грн, євро за 48,80-49,30 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;

на міжбанку курси становлять 42,24-42,27 грн/дол. та 48,88-49,00 грн/євро.

Нагадаємо

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів.

