В Польше меняют правила получения карты побыту: украинцы смогут подавать заявки онлайн с 2026 года
Польша меняет правила получения карты побыту для украинцев с PESEL UKR: с 2026 года они смогут оформить CUKR, дающий право на трехлетнее проживание. Подача документов будет полностью электронной через портал Модуль управления делами (MOS).
Польша объявила об обновлении правил для граждан Украины с номером PESEL UKR: с 2026 года они смогут оформить новую карту побыту CUKR, дающую право на трехлетнее легальное проживание. Подача документов будет полностью переведена в электронный формат. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.
Подробности
В Польше подготовили изменения, которые позволят украинцам с PESEL UKR подавать заявление на карту побыту CUKR через специальный портал Модуль управления делами (MOS). Закон, внедряющий новые правила, уже принят и "ждет подписи Президента", после чего система заработает с 2026 года.
Новая процедура предусматривает только электронную подачу документов, что призвано упростить оформление и сделать его доступным в любое время. Украинцы или члены их семей смогут получить карту при условии, что имеют статус временной защиты и были гражданами Украины не менее 365 дней до момента подачи.
Право также получат дети, прибывшие из Украины или родившиеся уже в Польше, если они соответствуют установленным требованиям. После регистрации в системе MOS необходимо будет заполнить онлайн-заявку, подписать ее электронной подписью и добавить фото и квитанции об оплате.
Карта CUKR предоставляет возможность легально проживать в Польше в течение трех лет и пользоваться рядом социальных услуг. Стоимость оформления составит 340 злотых гербового сбора и 100 злотых за изготовление карты.
