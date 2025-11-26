$42.400.03
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
15:50 • 8346 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 10284 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
15:41 • 5928 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 8300 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
15:02 • 3594 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
14:47 • 3350 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
14:38 • 2546 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Эксклюзив
14:29 • 7384 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 17849 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
В Польше меняют правила получения карты побыту: украинцы смогут подавать заявки онлайн с 2026 года

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Польша меняет правила получения карты побыту для украинцев с PESEL UKR: с 2026 года они смогут оформить CUKR, дающий право на трехлетнее проживание. Подача документов будет полностью электронной через портал Модуль управления делами (MOS).

В Польше меняют правила получения карты побыту: украинцы смогут подавать заявки онлайн с 2026 года

Польша объявила об обновлении правил для граждан Украины с номером PESEL UKR: с 2026 года они смогут оформить новую карту побыту CUKR, дающую право на трехлетнее легальное проживание. Подача документов будет полностью переведена в электронный формат. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.

Подробности

В Польше подготовили изменения, которые позволят украинцам с PESEL UKR подавать заявление на карту побыту CUKR через специальный портал Модуль управления делами (MOS). Закон, внедряющий новые правила, уже принят и "ждет подписи Президента", после чего система заработает с 2026 года.

Новая процедура предусматривает только электронную подачу документов, что призвано упростить оформление и сделать его доступным в любое время. Украинцы или члены их семей смогут получить карту при условии, что имеют статус временной защиты и были гражданами Украины не менее 365 дней до момента подачи.

Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28.08.25, 16:37 • 207227 просмотров

Право также получат дети, прибывшие из Украины или родившиеся уже в Польше, если они соответствуют установленным требованиям. После регистрации в системе MOS необходимо будет заполнить онлайн-заявку, подписать ее электронной подписью и добавить фото и квитанции об оплате.

Карта CUKR предоставляет возможность легально проживать в Польше в течение трех лет и пользоваться рядом социальных услуг. Стоимость оформления составит 340 злотых гербового сбора и 100 злотых за изготовление карты.

Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам07.11.25, 23:28 • 4938 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНаши за границей
Война в Украине
Злотый
Украина
Польша