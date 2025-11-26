У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року
Польща змінює правила отримання карти побуту для українців з PESEL UKR: з 2026 року вони зможуть оформити CUKR, що дає право на трирічне проживання. Подання документів буде повністю електронним через портал Модуль управління справами (MOS).
Польща оголосила про оновлення правил для громадян України з номером PESEL UKR: із 2026 року вони зможуть оформити нову карту побуту CUKR, що дає право на трирічне легальне проживання. Подання документів переведуть повністю в електронний формат. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.
Деталі
У Польщі підготували зміни, які дозволять українцям із PESEL UKR подавати заяву на карту побуту CUKR через спеціальний портал Модуль управління справами (MOS). Закон, що впроваджує нові правила, уже ухвалений і "чекає на підпис Президента", після чого система запрацює з 2026 року.
Нова процедура передбачає лише електронну подачу документів, що покликано спростити оформлення та зробити його доступним у будь-який час. Українці або члени їхніх родин зможуть отримати карту за умови, що мають статус тимчасового захисту та були громадянами України щонайменше 365 днів до моменту подачі.
Право також отримають діти, які прибули з України або народилися вже в Польщі, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Після реєстрації в системі MOS необхідно буде заповнити онлайн-заявку, підписати її електронним підписом і додати фото та квитанції про оплату.
Карта CUKR надає можливість легально проживати в Польщі протягом трьох років і користуватися низкою соціальних послуг. Вартість оформлення становитиме 340 злотих гербового збору та 100 злотих за виготовлення картки.
