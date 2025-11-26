У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року

$42.400.03
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 4786 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 6880 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 3690 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 6518 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 2878 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 2792 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2140 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7000 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 17008 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разом
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимку
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп-молодший
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Європа
Румунія
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Boeing Starliner

У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Польща змінює правила отримання карти побуту для українців з PESEL UKR: з 2026 року вони зможуть оформити CUKR, що дає право на трирічне проживання. Подання документів буде повністю електронним через портал Модуль управління справами (MOS).

У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року

Польща оголосила про оновлення правил для громадян України з номером PESEL UKR: із 2026 року вони зможуть оформити нову карту побуту CUKR, що дає право на трирічне легальне проживання. Подання документів переведуть повністю в електронний формат. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.

Деталі

У Польщі підготували зміни, які дозволять українцям із PESEL UKR подавати заяву на карту побуту CUKR через спеціальний портал Модуль управління справами (MOS). Закон, що впроваджує нові правила, уже ухвалений і "чекає на підпис Президента", після чого система запрацює з 2026 року.

Нова процедура передбачає лише електронну подачу документів, що покликано спростити оформлення та зробити його доступним у будь-який час. Українці або члени їхніх родин зможуть отримати карту за умови, що мають статус тимчасового захисту та були громадянами України щонайменше 365 днів до моменту подачі.

Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28.08.25, 16:37 • 207223 перегляди

Право також отримають діти, які прибули з України або народилися вже в Польщі, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Після реєстрації в системі MOS необхідно буде заповнити онлайн-заявку, підписати її електронним підписом і додати фото та квитанції про оплату.

Карта CUKR надає можливість легально проживати в Польщі протягом трьох років і користуватися низкою соціальних послуг. Вартість оформлення становитиме 340 злотих гербового збору та 100 злотих за виготовлення картки.

Польський Сейм відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу українським біженцям07.11.25, 23:28 • 4924 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуНаші за кордоном
Війна в Україні
Злотий
Україна
Польща