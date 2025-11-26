Доллар и евро медленно дорожают: курс валют от НБУ на 26 ноября

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 16545 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 32798 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 26482 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 25528 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 22210 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15459 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15086 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 33819 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 14138 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 12089 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктураPhotoVideo25 ноября, 21:43 • 5986 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 14419 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»01:00 • 13040 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 8484 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 5316 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 33819 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 43234 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 93715 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 123300 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 111322 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 17845 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 52684 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 71141 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 71943 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 78949 просмотра
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс

Доллар и евро медленно дорожают: курс валют от НБУ на 26 ноября

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 26 ноября на уровне 42,40 гривны, что на 3 копейки больше, чем в понедельник. Официальный курс евро составляет 48,95 гривны, а злотого – 11,59 гривны.

Доллар и евро медленно дорожают: курс валют от НБУ на 26 ноября

По состоянию на среду, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,40 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,37 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,95. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,4015 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9483 грн (+3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5895 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,20-42,60 грн, евро по 48,70-49,25 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,25-42,28 грн/долл. и 48,88-48,91 грн/евро.

      Напомним

      Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

      Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году24.11.25, 18:25 • 3554 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины