Доллар и евро медленно дорожают: курс валют от НБУ на 26 ноября

По состоянию на среду, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,40 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,37 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,95. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,4015 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9483 грн (+3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5895 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,20-42,60 грн, евро по 48,70-49,25 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;

на межбанке курсы составляют 42,25-42,28 грн/долл. и 48,88-48,91 грн/евро.

Напомним

Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

