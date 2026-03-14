Киев и ряд областей переведены на аварийные отключения света

В Киеве и ряде областей после очередной атаки РФ ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в облэнерго и энергокомпаниях в регионах, пишет УНН.

Киев

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют", - указали в ДТЭК Киевские электросети.

Киевская область

"В части сетей Бучанского района введены экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Черкасская область

"Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 14 марта по команде НЭК "Укрэнерго" с 6.39 ч. будут применяться графики аварийных отключений (ГАО)", - сообщили в Черкассыоблэнерго.

Черниговская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на Черниговщине применены 2 очереди Графика аварийных отключений (ГАО). Напомним: ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго"", - указали в Черниговоблэнерго.

