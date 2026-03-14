Киев и ряд областей переведены на аварийные отключения света

13 марта, 14:21 • 33045 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
13 марта, 12:53 • 66704 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
13 марта, 10:42 • 36443 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38 • 53688 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 78340 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 99297 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 48655 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 30036 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 22278 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 24574 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 13702 просмотра
Европа ограничивает деятельность РПЦ из-за угрозы российских спецслужб13 марта, 23:35 • 9410 просмотра
Словацкий министр заявил об угрозе убийства Роберта Фицо в Украине14 марта, 00:43 • 16079 просмотра
Дроны атаковали Афипский НПЗ в краснодарском крае рфVideo01:54 • 6678 просмотра
Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненыеPhoto03:13 • 11193 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 18757 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 24341 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 26117 просмотра
Киев и ряд областей переведены на аварийные отключения света

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Из-за вражеских атак в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях введены экстренные ограничения. Стандартные графики пока не действуют до стабилизации сети.

В Киеве и ряде областей после очередной атаки РФ ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в облэнерго и энергокомпаниях в регионах, пишет УНН.

Киев

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют", - указали в ДТЭК Киевские электросети.

Киевская область

"В части сетей Бучанского района введены экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Черкасская область

"Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 14 марта по команде НЭК "Укрэнерго" с 6.39 ч. будут применяться графики аварийных отключений (ГАО)", - сообщили в Черкассыоблэнерго.

Черниговская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на Черниговщине применены 2 очереди Графика аварийных отключений (ГАО). Напомним: ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго"", - указали в Черниговоблэнерго.

В нескольких районах Киева из-за обстрела остановился электротранспорт и пропал свет14.03.26, 07:45 • 2996 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черкасская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго
Киев