Київ та низку областей перевели на аварійні відключення світла
Київ • УНН
Через ворожі атаки в Києві, на Київщині, Черкащині та Чернігівщині ввели екстрені обмеження. Стандартні графіки наразі не діють до стабілізації мережі.
У Києві та низці областей після чергової атаки рф запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомили в обленерго та енергокомпаніях у регіонах, пише УНН.
Київ
"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють", - вказали у ДТЕК Київські електромережі.
Київська область
"У частині мереж Бучанського району введено екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації", - зазначили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Черкаська область
"Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 14 березня за командою НЕК "Укренерго" з 6.39 год. застосовуватимуться графіки аварійних вимкнень (ГАВ)", - повідомили у Черкасиобленерго.
Чернігівська область
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 2 черги Графіка аварійних відключень (ГАВ). Нагадаємо: ГАВ діє до окремого розпорядження НЕК "Укренерго"", - вказали у Чернігівобленерго.
