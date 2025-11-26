Долар і євро поволі дорожчають: курс валют від НБУ на 26 листопада

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 листопада, 16:32 • 16553 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 32811 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 26493 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 25537 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 22217 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 15460 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15087 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 33828 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 14138 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 12089 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.5м/с
91%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуруPhotoVideo25 листопада, 21:43 • 5986 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 14419 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"01:00 • 13040 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 8484 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 5316 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 33824 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 43236 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 93717 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 123301 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 111324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 17846 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 52686 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 71141 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 71944 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 78949 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Долар і євро поволі дорожчають: курс валют від НБУ на 26 листопада

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 26 листопада на рівні 42,40 гривні, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок. Офіційний курс євро становить 48,95 гривні, а злотого – 11,59 гривні.

Долар і євро поволі дорожчають: курс валют від НБУ на 26 листопада

Станом на середу, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,40 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,37 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,95. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,4015 грн (+3 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9483 грн (+3 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5895 грн. (+3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 42,20-42,60 грн, євро за 48,70-49,25 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,25-42,28 грн/дол. та 48,88-48,91 грн/євро.

      Нагадаємо

      Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.

      Мінекономіки спростовує інформацію про згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році24.11.25, 18:25 • 3554 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України