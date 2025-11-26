Долар і євро поволі дорожчають: курс валют від НБУ на 26 листопада

Станом на середу, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,40 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,37 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,95. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,4015 грн (+3 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9483 грн (+3 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5895 грн. (+3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 42,20-42,60 грн, євро за 48,70-49,25 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;

на міжбанку курси становлять 42,25-42,28 грн/дол. та 48,88-48,91 грн/євро.

Нагадаємо

Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.

