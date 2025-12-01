Курс валют 1 декабря: доллар и евро дорожают к гривне

$42.190.00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 25607 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 38722 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 34816 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 36774 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 35769 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 35082 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42231 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33409 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28217 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Эксклюзивы
"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде
30 ноября, 21:48
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»
30 ноября, 22:55
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД Украины
30 ноября, 23:58
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в Волчанске
02:12
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ
02:45
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
06:00
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56
28 ноября, 13:56 • 95084 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
28 ноября, 11:00
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39
Курс валют 1 декабря: доллар и евро дорожают к гривне

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 1 декабря на уровне 42,27 гривны, что на 8 копеек больше, чем в четверг. Курс евро составляет 48,89 гривны, а злотого – 11,53 гривны.

Курс валют 1 декабря: доллар и евро дорожают к гривне

По состоянию на понедельник, 1 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,19 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,89. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2660 грн (+8 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8933 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5342 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,50 грн, евро по 48,70-49,35 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,24-42,27 грн/долл. и 48,94-49,96 грн/евро.

      Напомним

      Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.

      Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году
24.11.25, 18:25

