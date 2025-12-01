Курс валют 1 декабря: доллар и евро дорожают к гривне
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 1 декабря на уровне 42,27 гривны, что на 8 копеек больше, чем в четверг. Курс евро составляет 48,89 гривны, а злотого – 11,53 гривны.
По состоянию на понедельник, 1 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,89. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет: 42,2660 грн (+8 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8933 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5342 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,50 грн, евро по 48,70-49,35 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,24-42,27 грн/долл. и 48,94-49,96 грн/евро.
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.
