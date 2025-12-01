Курс валют 1 грудня: долар та євро дорожчають до гривні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 1 грудня на рівні 42,27 гривні, що на 8 копійок більше, ніж у четвер. Курс євро становить 48,89 гривні, а злотого – 11,53 гривні.
Станом на понеділок, 1 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,19 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,89. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,2660 грн (+8 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,8933 грн (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5342 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,50 грн, євро за 48,70-49,35 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,24-42,27 грн/дол. та 48,94-49,96 грн/євро.
Нагадаємо
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів.
