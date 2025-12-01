Курс валют 1 грудня: долар та євро дорожчають до гривні

$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 листопада, 18:02 • 25336 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 38141 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 34361 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 36321 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 35477 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 34959 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42118 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33351 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28192 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24541 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.4м/с
91%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада30 листопада, 20:00 • 5100 перегляди
Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки30 листопада, 20:04 • 5838 перегляди
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 4108 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 9900 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 13793 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 53433 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 94793 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 76969 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 85181 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 83078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Вовчанськ
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 53433 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 47633 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 64177 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 83281 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 114605 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Курс валют 1 грудня: долар та євро дорожчають до гривні

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 1 грудня на рівні 42,27 гривні, що на 8 копійок більше, ніж у четвер. Курс євро становить 48,89 гривні, а злотого – 11,53 гривні.

Курс валют 1 грудня: долар та євро дорожчають до гривні

Станом на понеділок, 1 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,19 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,89. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2660 грн (+8 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,8933 грн (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5342 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,50 грн, євро за 48,70-49,35 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,24-42,27 грн/дол. та 48,94-49,96 грн/євро.

      Нагадаємо

      Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів.

      Мінекономіки спростовує інформацію про згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році24.11.25, 18:25 • 3702 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України