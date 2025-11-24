Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg

Долларовые облигации Украины подскочили в цене, а валюты стран Восточной Европы укрепились после признаков прогресса в достижении мирного плана, поддерживаемого США, который может положить конец боевым действиям после почти четырех лет войны рф против Украины, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Долларовые облигации Украины с погашением в 2029 году выросли на 3 цента за доллар, превысив 72 цента, что является самым высоким показателем с февраля. Облигации с погашением в 2035 году и в последующие годы, выпущенные в рамках реструктуризации в прошлом году, также стали одними из лидеров роста среди долговых обязательств развивающихся рынков в понедельник, пишет издание.

Как отмечает издание, "хотя соглашение, приемлемое для правительства в Киеве, все еще сталкивается с серьезными препятствиями, инвесторы покупают ценные бумаги страны при любых признаках движения к урегулированию". Улучшение региональных настроений также способствовало росту активов в соседних странах.

"Мы уже несколько раз сталкивались с подобной ситуацией, но, похоже, давление санкций сделало россию немного более заинтересованной в мирном соглашении, чем обычно, - заявил стратег ING Bank Крис Тернер в своей заметке в понедельник. - Перспективы мирного соглашения в Украине начинают проявляться в валютном выражении".

Венгерский форинт, польский злотый и чешская крона выросли примерно на 0,2% по отношению к евро, при этом фондовые биржи в Будапеште и Праге также показали рост.

Дополнение

После дипломатической активности в выходные украинские и американские переговорщики подготовили "обновленный и уточненный рамочный документ о мире", по словам высокопоставленного помощника президента Владимира Зеленского, на фоне того, как Киев стремился получить более выгодные условия по предложению, поддержанному президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.