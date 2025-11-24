$42.270.11
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 932 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
08:21 • 7826 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 27345 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 21469 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 22816 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов'язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28059 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32361 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 33758 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
23 листопада, 17:04 • 36244 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Доларові облігації України з погашенням у 2029 році зросли на 3 центи за долар, перевищивши 72 центи, що є найвищим показником із лютого. Це сталося після ознак прогресу у досягненні мирного плану, підтримуваного США, який може покласти край бойовим діям.

Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg

Доларові облігації України підскочили в ціні, а валюти країн Східної Європи зміцнилися після ознак прогресу у досягненні мирного плану, який підтримує США, який може покласти край бойовим діям після майже чотирьох років війни рф проти України, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Доларові облігації України з погашенням у 2029 році зросли на 3 центи за долар, перевищивши 72 центи, що є найвищим показником із лютого. Облігації з погашенням у 2035 році та у наступні роки, випущені в межах реструктуризації минулого року, також стали одними з лідерів зростання серед боргових зобов'язань ринків, що розвиваються, у понеділок, пише видання.

Як зауважує видання, "хоча угода, прийнятна для уряду в Києві, все ще стикається з серйозними перешкодами, інвестори купують цінні папери країни за будь-яких ознак руху до врегулювання". Покращення регіональних настроїв також сприяло зростанню активів у сусідніх країнах.

"Ми вже кілька разів стикалися з подібною ситуацією, але, схоже, тиск санкцій зробив росію трохи більш зацікавленою в мирній угоді, ніж зазвичай, - заявив стратег ING Bank Кріс Тернер у своїй замітці у понеділок. - Перспективи мирної угоди в Україні починають виявлятися у валютному вираженні".

Угорський форинт, польський злотий та чеська крона зросли приблизно на 0,2% щодо євро, при цьому фондові біржі у Будапешті та Празі також показали зростання.

Доповнення

Після дипломатичної активності у вихідні українські та американські переговорники підготували "оновлений та уточнений рамковий документ про мир", за словами високопоставленого помічника президента Володимира Зеленського, на тлі того, як Київ прагнув отримати вигідніші умови щодо пропозиції, підтриманої президентом США Дональдом Трампом, пише видання.

Юлія Шрамко

