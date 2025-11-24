Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Київ • УНН
Доларові облігації України підскочили в ціні, а валюти країн Східної Європи зміцнилися після ознак прогресу у досягненні мирного плану, який підтримує США, який може покласти край бойовим діям після майже чотирьох років війни рф проти України, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Доларові облігації України з погашенням у 2029 році зросли на 3 центи за долар, перевищивши 72 центи, що є найвищим показником із лютого. Облігації з погашенням у 2035 році та у наступні роки, випущені в межах реструктуризації минулого року, також стали одними з лідерів зростання серед боргових зобов'язань ринків, що розвиваються, у понеділок, пише видання.
Як зауважує видання, "хоча угода, прийнятна для уряду в Києві, все ще стикається з серйозними перешкодами, інвестори купують цінні папери країни за будь-яких ознак руху до врегулювання". Покращення регіональних настроїв також сприяло зростанню активів у сусідніх країнах.
"Ми вже кілька разів стикалися з подібною ситуацією, але, схоже, тиск санкцій зробив росію трохи більш зацікавленою в мирній угоді, ніж зазвичай, - заявив стратег ING Bank Кріс Тернер у своїй замітці у понеділок. - Перспективи мирної угоди в Україні починають виявлятися у валютному вираженні".
Угорський форинт, польський злотий та чеська крона зросли приблизно на 0,2% щодо євро, при цьому фондові біржі у Будапешті та Празі також показали зростання.
Доповнення
Після дипломатичної активності у вихідні українські та американські переговорники підготували "оновлений та уточнений рамковий документ про мир", за словами високопоставленого помічника президента Володимира Зеленського, на тлі того, як Київ прагнув отримати вигідніші умови щодо пропозиції, підтриманої президентом США Дональдом Трампом, пише видання.