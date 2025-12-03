Нововведения на рынке труда в Польше: что изменится для работников с 2026 года

Польский рынок труда ожидает ряд существенных изменений в 2026 году, которые охватят все: от минимальной зарплаты и прозрачности оплаты труда до электронного документооборота. Главная цель изменений – повышение социальных гарантий и имплементация европейских директив. Об этом сообщает ресурс Inpoland, пишет УНН.

Подробности

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата вырастет до 4806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка составит 31,40 злотых. Хотя повышение несущественное, оно автоматически увеличит доплаты за ночные часы, выходное пособие и взносы на социальное страхование.

Прозрачность зарплат и гендерное равенство

С 24 декабря 2025 года работодателей обяжут указывать размер зарплаты в объявлениях о работе. Им также будет запрещено спрашивать работников о заработке на предыдущем месте. Названия должностей должны стать гендерно-нейтральными. Кроме того, компании должны будут регулярно отчитываться о разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами, чтобы выполнить директиву ЕС до июня 2026 года.

Новые правила зачисления стажа

С 2026 года в общий стаж будут учитываться периоды, которые ранее исключались, включая работу по гражданско-правовым договорам, ведение предпринимательской деятельности, приостановление деятельности из-за ухода за ребенком и работу за границей.

Борьба с моббингом и цифровизация

Вводится новое определение моббинга, которое охватывает постоянное поведение без необходимости доказывания намерения правонарушителя. Минимальная сумма компенсации за моббинг составит 12-кратный размер минимальной зарплаты. Кроме того, Национальная инспекция труда получит новые полномочия, в частности возможность дистанционных проверок, а большинство кадровой документации будет оцифровано.

В Польше меняют правила получения карты побыту: украинцы смогут подавать заявки онлайн с 2026 года