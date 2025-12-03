Нововведення на ринку праці у Польщі: що зміниться для працівників з 2026 року

Польський ринок праці очікує низка суттєвих змін у 2026 році, які охоплять усе: від мінімальної зарплати та прозорості оплати праці до електронного документообігу. Головна мета змін – підвищення соціальних гарантій та імплементація європейських директив. Про це повідомляє ресурс Іnpoland, пише УНН.

Деталі

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте до 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка становитиме 31,40 злотих. Хоча підвищення несуттєве, воно автоматично збільшить доплати за нічні години, вихідну допомогу та внески на соціальне страхування.

Прозорість зарплат та гендерна рівність

З 24 грудня 2025 року роботодавців зобов’яжуть вказувати розмір зарплати в оголошеннях про роботу. Їм також буде заборонено запитувати працівників про заробіток на попередньому місці. Назви посад мають стати гендерно-нейтральними. Крім того, компанії повинні будуть регулярно звітувати про різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками, щоб виконати директиву ЄС до червня 2026 року.

Нові правила зарахування стажу

З 2026 року до загального стажу будуть враховуватися періоди, які раніше виключалися, включаючи роботу за цивільно-правовими договорами, ведення підприємницької діяльності, призупинення діяльності через догляд за дитиною та роботу за кордоном.

Боротьба з мобінгом та цифровізація

Запроваджується нове визначення мобінгу, яке охоплює постійну поведінку без необхідності доведення наміру правопорушника. Мінімальна сума компенсації за мобінг становитиме 12-кратний розмір мінімальної зарплати. Крім того, Національна інспекція праці отримає нові повноваження, зокрема можливість дистанційних перевірок, а більшість кадрової документації буде зацифровано.

У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року