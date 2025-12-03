Нововведення на ринку праці у Польщі: що зміниться для працівників з 2026 року

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 4000 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 9794 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 13337 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 13499 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 18595 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20553 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23060 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28900 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36514 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30282 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 15150 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 9944 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 24373 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 11975 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 16140 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 13348 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 24451 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 45568 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 48573 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 57672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Індія
Китай
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 57465 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 59765 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114608 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88283 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104003 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
Золото

Нововведення на ринку праці у Польщі: що зміниться для працівників з 2026 року

Київ • УНН

 • 64 перегляди

З 2026 року в Польщі зросте мінімальна зарплата, запровадять прозорість оплати праці та нові правила зарахування стажу. Також буде посилено боротьбу з мобінгом та цифровізацію кадрового документообігу.

Нововведення на ринку праці у Польщі: що зміниться для працівників з 2026 року

Польський ринок праці очікує низка суттєвих змін у 2026 році, які охоплять усе: від мінімальної зарплати та прозорості оплати праці до електронного документообігу. Головна мета змін – підвищення соціальних гарантій та імплементація європейських директив. Про це повідомляє ресурс Іnpoland, пише УНН.

Деталі

 З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте до 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка становитиме 31,40 злотих. Хоча підвищення несуттєве, воно автоматично збільшить доплати за нічні години, вихідну допомогу та внески на соціальне страхування.

Прозорість зарплат та гендерна рівність

З 24 грудня 2025 року роботодавців зобов’яжуть вказувати розмір зарплати в оголошеннях про роботу. Їм також буде заборонено запитувати працівників про заробіток на попередньому місці. Назви посад мають стати гендерно-нейтральними. Крім того, компанії повинні будуть регулярно звітувати про різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками, щоб виконати директиву ЄС до червня 2026 року.

Нові правила зарахування стажу

З 2026 року до загального стажу будуть враховуватися періоди, які раніше виключалися, включаючи роботу за цивільно-правовими договорами, ведення підприємницької діяльності, призупинення діяльності через догляд за дитиною та роботу за кордоном.

Боротьба з мобінгом та цифровізація 

Запроваджується нове визначення мобінгу, яке охоплює постійну поведінку без необхідності доведення наміру правопорушника. Мінімальна сума компенсації за мобінг становитиме 12-кратний розмір мінімальної зарплати. Крім того, Національна інспекція праці отримає нові повноваження, зокрема можливість дистанційних перевірок, а більшість кадрової документації буде зацифровано.

У Польщі змінюють правила отримання карти побуту: українці зможуть подавати заявки онлайн з 2026 року26.11.25, 19:17 • 4774 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуНаші за кордоном
Пенсійний вік
Злотий
Європейський Союз
Польща