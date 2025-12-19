$42.340.15
49.630.04
ukenru
02:37 • 5292 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
00:22 • 11584 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 12252 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 12484 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 17371 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 25191 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 31876 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23158 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21086 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 29107 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Курс валют на 19 декабря: доллар без изменений, евро и злотый показали движение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 декабря: доллар остался на уровне 42,33 гривны. Евро потерял 3 копейки, а злотый прибавил 1 копейку.

Курс валют на 19 декабря: доллар без изменений, евро и злотый показали движение

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 42,33 гривны. Зато изменились показатели евро (потерял 3 копейки) и злотого (добавил 1 копейку). Об этом говорится на официальном сайте НБУ, передает УНН.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3374 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,5940 грн. Официальный курс злотого составляет: 11,7905 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,15-42,58 грн, евро по 49,45-50,00 грн, злотый по 11,55 -12,10 грн.
    • на межбанке курсы составляют 42,19-42,22 грн/долл. и 49,52-49,54 грн/евро.

      Напомним

      Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов на сумму 2,6 млрд долларов, что позволит избежать значительных выплат в послевоенный период. Эта транзакция укрепит долговую устойчивость и повысит бюджетную прогнозируемость страны.

      НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса18.12.25, 13:00 • 13888 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина