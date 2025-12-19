Курс валют на 19 декабря: доллар без изменений, евро и злотый показали движение
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 декабря: доллар остался на уровне 42,33 гривны. Евро потерял 3 копейки, а злотый прибавил 1 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 42,33 гривны. Зато изменились показатели евро (потерял 3 копейки) и злотого (добавил 1 копейку). Об этом говорится на официальном сайте НБУ, передает УНН.
Официальный курс доллара составляет: 42,3374 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,5940 грн. Официальный курс злотого составляет: 11,7905 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,15-42,58 грн, евро по 49,45-50,00 грн, злотый по 11,55 -12,10 грн.
- на межбанке курсы составляют 42,19-42,22 грн/долл. и 49,52-49,54 грн/евро.
