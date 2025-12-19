Курс валют на 19 грудня: долар без змін, євро та злотий показали рух
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 19 грудня: долар залишився на рівні 42,33 гривні. Євро втратив 3 копійки, а злотий додав 1 копійку.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку). Про це йдеться на офіційному сайті НБУ, передає УНН.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,3374 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5940 грн. Офіційний курс злотого становить: 11,7905 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,15-42,58 грн, євро за 49,45-50,00 грн, злотий за 11,55 -12,10 грн.
- на міжбанку курси становлять 42,19-42,22 грн/дол. та 49,52-49,54 грн/євро.
Нагадаємо
Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів на суму 2,6 млрд доларів, що дозволить уникнути значних виплат у післявоєнний період. Ця транзакція зміцнить боргову стійкість та підвищить бюджетну прогнозованість країни.
