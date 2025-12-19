Курс валют на 19 грудня: долар без змін, євро та злотий показали рух

$42.340.15
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 11584 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 12252 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 12484 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 17371 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 25191 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 31876 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23158 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21086 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 29107 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Київ • УНН

 • 8 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 19 грудня: долар залишився на рівні 42,33 гривні. Євро втратив 3 копійки, а злотий додав 1 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку). Про це йдеться на офіційному сайті НБУ, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3374 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5940 грн. Офіційний курс злотого становить: 11,7905 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,15-42,58 грн, євро за 49,45-50,00 грн, злотий за 11,55 -12,10 грн.
    • на міжбанку курси становлять 42,19-42,22 грн/дол. та 49,52-49,54 грн/євро.

      Нагадаємо

      Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів на суму 2,6 млрд доларів, що дозволить уникнути значних виплат у післявоєнний період. Ця транзакція зміцнить боргову стійкість та підвищить бюджетну прогнозованість країни.

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна