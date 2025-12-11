Доллар вырос до 42,28 гривны, евро также дорожает: курс валют от НБУ
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,28 грн, что на 10 копеек больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 49,22 грн, увеличившись на 13 копеек.
По состоянию на четверг, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,28 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,22. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,2812 (+10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2153 грн (+13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6496 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,01-42,43 грн, евро по 48,90-49,45 грн, злотый по 11,35 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,40-42,43 грн/долл. и 49,37-49,39 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат04.12.25, 00:22 • 5006 просмотров