Доллар вырос до 42,28 гривны, евро также дорожает: курс валют от НБУ

По состоянию на четверг, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,28 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,22. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2812 (+10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2153 грн (+13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6496 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 42,01-42,43 грн, евро по 48,90-49,45 грн, злотый по 11,35 -11,90 грн;

на межбанке курсы составляют 42,40-42,43 грн/долл. и 49,37-49,39 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

