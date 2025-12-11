Долар зріс до 42,28 гривні, євро також дорожчає: курс валют від НБУ
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,28 грн, що на 10 копійок більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 49,22 грн, збільшившись на 13 копійок.
Станом на четвер, 11 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,28 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,22. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,2812 (+10 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2153 грн (+13 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6496 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 42,01-42,43 грн, євро за 48,90-49,45 грн, злотий за 11,35 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,40-42,43 грн/дол. та 49,37-49,39 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат04.12.25, 00:22 • 5006 переглядiв