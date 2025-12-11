Долар зріс до 42,28 гривні, євро також дорожчає: курс валют від НБУ

$42.180.11
49.090.07
ukenru
10 грудня, 21:59 • 12250 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 24973 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 25427 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 27422 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 25110 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 23460 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 28845 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 21369 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20578 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 32963 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ10 грудня, 20:16 • 5412 перегляди
Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко10 грудня, 20:56 • 4308 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto01:49 • 8970 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 12235 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 8264 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 20426 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 22316 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 28673 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 32954 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 36612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Василь Ломаченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 13906 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 19328 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 16162 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 23612 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 33710 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

Долар зріс до 42,28 гривні, євро також дорожчає: курс валют від НБУ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,28 грн, що на 10 копійок більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 49,22 грн, збільшившись на 13 копійок.

Долар зріс до 42,28 гривні, євро також дорожчає: курс валют від НБУ

Станом на четвер, 11 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,28 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,22. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2812 (+10 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2153 грн (+13 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6496 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,01-42,43 грн, євро за 48,90-49,45 грн, злотий за 11,35 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,40-42,43 грн/дол. та 49,37-49,39 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат04.12.25, 00:22 • 5006 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна