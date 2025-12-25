Курс валют от НБУ: доллар вырос до 42,15 гривны, евро и злотый также подорожали

$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 25624 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 38867 просмотра
24 декабря, 14:18 • 23259 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
24 декабря, 14:18 • 23259 просмотра
24 декабря, 13:26 • 33077 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 33077 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 38248 просмотра
24 декабря, 08:22 • 21900 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
24 декабря, 11:12 • 21308 просмотра
23 декабря, 15:52 • 36637 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
24 декабря, 08:22 • 21900 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36637 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52313 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71984 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ24 декабря, 20:11 • 8078 просмотра
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 4968 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 10347 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 5770 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 12024 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 25605 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 20560 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 38840 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 33056 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 38228 просмотра
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 13688 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 25185 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 13184 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 38901 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 34805 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар вырос до 42,15 гривны, евро и злотый также подорожали

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 декабря на уровне 42,15 гривны, что на 5 копеек больше предыдущего дня. Курс евро составляет 49,68 гривны, а злотого – 11,79 гривны.

Курс валют от НБУ: доллар вырос до 42,15 гривны, евро и злотый также подорожали

По состоянию на четверг, 25 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,68. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1541 грн (+5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6828 грн (+4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7914 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,87-42,30 грн, евро по 49,25-49,95 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,07-42,12 грн/долл. и 49,57-49,62 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Доллар США готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года - Reuters24.12.25, 14:50 • 2292 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина