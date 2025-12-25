Курс валют от НБУ: доллар вырос до 42,15 гривны, евро и злотый также подорожали
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 декабря на уровне 42,15 гривны, что на 5 копеек больше предыдущего дня. Курс евро составляет 49,68 гривны, а злотого – 11,79 гривны.
По состоянию на четверг, 25 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,10 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,68. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,1541 грн (+5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6828 грн (+4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7914 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,87-42,30 грн, евро по 49,25-49,95 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,07-42,12 грн/долл. и 49,57-49,62 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
Доллар США готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года - Reuters24.12.25, 14:50 • 2292 просмотра