НБУ установил курс валют на 17 декабря: доллар снизился на 6 копеек

16 декабря, 17:02 • 15281 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 33132 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 28036 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 31083 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 27920 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27007 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27911 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24957 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29946 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24861 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 7246 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 6770 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 9286 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 15637 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 8042 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 25395 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 39391 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 42024 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 81914 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 76279 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 550 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 47279 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 64834 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 64567 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 68068 просмотра
НБУ установил курс валют на 17 декабря: доллар снизился на 6 копеек

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 декабря, согласно которому доллар США подешевел на 6 копеек, до 42,18 гривны. Курсы евро и злотого остались без изменений.

НБУ установил курс валют на 17 декабря: доллар снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 6 копеек и составляет 42,18 гривны. Показатели евро и злотого не изменились. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1848 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6684 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7687 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,42 грн, евро по 49,30-49,90 грн, злотый по 11,50 -12,05 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,28-42,31 грн/долл. и 49,89-49,91 грн/евро.

      Напомним

      В этом году цена на серебро выросла на 100%, опередив золото, благодаря дефициту предложения и высокому промышленному спросу. Запасы металла близки к историческому минимуму, что усиливает риск дефицита.

      Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши12.12.25, 12:47 • 65253 просмотра

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины