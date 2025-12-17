НБУ установил курс валют на 17 декабря: доллар снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 6 копеек и составляет 42,18 гривны. Показатели евро и злотого не изменились. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1848 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6684 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7687 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,42 грн, евро по 49,30-49,90 грн, злотый по 11,50 -12,05 грн;

на межбанке курсы составляют 42,28-42,31 грн/долл. и 49,89-49,91 грн/евро.

Напомним

