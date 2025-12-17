НБУ встановив курс валют на 17 грудня: долар знизився на 6 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 17 грудня, згідно з яким долар США подешевшав на 6 копійок, до 42,18 гривні. Курси євро та злотого залишилися без змін.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1848 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6684 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7687 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,30-49,90 грн, злотий за 11,50 -12,05 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,28-42,31 грн/дол. та 49,89-49,91 грн/євро.
Нагадаємо
