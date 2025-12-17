НБУ встановив курс валют на 17 грудня: долар знизився на 6 копійок

$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 14672 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 31188 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 26354 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 29507 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 26659 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 26588 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 27508 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24852 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29784 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24779 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Популярнi новини
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 5374 перегляди
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 00:46 • 4868 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 7280 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 14534 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 5908 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 24560 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 38424 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 41301 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 81239 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 75651 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 46931 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 64466 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 64209 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 67730 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 102472 перегляди
НБУ встановив курс валют на 17 грудня: долар знизився на 6 копійок

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 17 грудня, згідно з яким долар США подешевшав на 6 копійок, до 42,18 гривні. Курси євро та злотого залишилися без змін.

НБУ встановив курс валют на 17 грудня: долар знизився на 6 копійок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 42,18 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.  Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.   

Деталі 

Офіційний курс долара становить: 42,1848 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6684 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7687 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,30-49,90 грн, злотий за 11,50 -12,05 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,28-42,31 грн/дол. та 49,89-49,91 грн/євро.

      Нагадаємо

      Цього року ціна на срібло зросла на 100%, випередивши золото, завдяки дефіциту пропозиції та високому промисловому попиту. Запаси металу близькі до історичного мінімуму, що посилює ризик дефіциту.

      У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші12.12.25, 12:47 • 65240 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України