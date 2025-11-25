Курс валют на 25 ноября: доллар и евро продолжают дорожать

По состоянию на вторник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,37 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,92. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3713 грн (+10 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9177 грн (+22 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5607 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,50 грн, евро по 48,57-49,15 грн, злотый по 11,25 -11,85 грн;

на межбанке курсы составляют 42,47-42,50 грн/долл. и 48,97-48,99 грн/евро.

Напомним

Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году