$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 ноября, 20:32 • 19747 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 39468 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 36697 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 34086 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 33218 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 47236 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 41222 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18277 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14943 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12573 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
публикации
Эксклюзивы
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Курс валют на 25 ноября: доллар и евро продолжают дорожать

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 ноября на уровне 42,37 гривны. Официальный курс евро составляет 48,92 гривны, а злотого – 11,56 гривны.

Курс валют на 25 ноября: доллар и евро продолжают дорожать

По состоянию на вторник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,37 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,92. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3713 грн (+10 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9177 грн (+22 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5607 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,50 грн, евро по 48,57-49,15 грн, злотый по 11,25 -11,85 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,47-42,50 грн/долл. и 48,97-48,99 грн/евро.

      Напомним

      Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

      Вадим Хлюдзинский

      Экономика
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина