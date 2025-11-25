Курс валют на 25 листопада: долар і євро надалі дорожчають
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 25 листопада на рівні 42,37 гривні. Офіційний курс євро становить 48,92 гривні, а злотого – 11,56 гривні.
Станом на вівторок, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,37 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,92. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,3713 грн (+10 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9177 грн (+22 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5607 грн. (+9 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,10-42,50 грн, євро за 48,57-49,15 грн, злотий за 11,25 -11,85 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,47-42,50 грн/дол. та 48,97-48,99 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
