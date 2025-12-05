Курс валют на 5 декабря: НБУ ослабил гривну к евро

По состоянию на пятницу, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,20 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,23. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1838 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2264 грн (+34 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,42 грн, евро по 49,00-49,49 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;

на межбанке курсы составляют 42,15-42,19 грн/долл. и 49,21-49,24 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат