Курс валют на 5 декабря: НБУ ослабил гривну к евро

4 декабря, 20:25 • 13043 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 23096 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 21294 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 36591 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 27790 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42148 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22893 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22360 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22536 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32061 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 4832 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 5958 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 6494 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 12551 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 8522 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 36599 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 32725 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42150 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 48965 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 73635 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Польша
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 15074 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 28808 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 29826 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 74473 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 77193 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Курс валют на 5 декабря: НБУ ослабил гривну к евро

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 декабря на уровне 42,18 гривны. Официальный курс евро составляет 49,23 гривны, а злотого – 11,63 гривны.

Курс валют на 5 декабря: НБУ ослабил гривну к евро

По состоянию на пятницу, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,20 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,23. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1838 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2264 грн (+34 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,42 грн, евро по 49,00-49,49 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,15-42,19 грн/долл. и 49,21-49,24 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

