Курс валют на 5 грудня: НБУ послабив гривню до євро

Станом на п'ятницю, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,20 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,23. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1838 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2264 грн (+34 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,00-49,49 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;

на міжбанку курси становлять 42,15-42,19 грн/дол. та 49,21-49,24 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

