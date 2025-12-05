Курс валют на 5 грудня: НБУ послабив гривню до євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 грудня на рівні 42,18 гривні. Офіційний курс євро становить 49,23 гривні, а злотого – 11,63 гривні.
Станом на п'ятницю, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,20 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,23. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1838 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2264 грн (+34 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,00-49,49 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,15-42,19 грн/дол. та 49,21-49,24 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
