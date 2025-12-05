$42.200.13
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 21717 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 20445 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 35164 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 27158 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 41291 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22674 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22283 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22464 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31918 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Курс валют на 5 грудня: НБУ послабив гривню до євро

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 грудня на рівні 42,18 гривні. Офіційний курс євро становить 49,23 гривні, а злотого – 11,63 гривні.

Курс валют на 5 грудня: НБУ послабив гривню до євро

Станом на п'ятницю, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,20 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,23. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1838 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2264 грн (+34 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,00-49,49 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,15-42,19 грн/дол. та 49,21-49,24 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Вадим Хлюдзинський

