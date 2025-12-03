Доллар и евро теряют позиции: официальный курс валют на 3 декабря
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Доллар подешевел на 1 копейку, евро на 13 копеек. Официальный курс доллара составляет 42,3342 грн, евро – 49,1839 грн.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,3342 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,1839 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6067 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,55 грн, евро по 48,90-49,50 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,30-42,33 грн/долл. и 49,15-49,17 грн/евро.
Напомним
Украина стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов до конца года. Средства необходимы для бесперебойного получения оборудования через программу PURL, которая финансирует закупку американского оружия.
