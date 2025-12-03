Доллар и евро теряют позиции: официальный курс валют на 3 декабря

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 6226 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 11891 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 13256 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 25608 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 63954 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 45054 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 36282 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32887 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58707 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55380 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.8м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия не пойдет на уступки по 3 пунктам «мирного плана» Трампа – NBC News2 декабря, 20:04 • 8048 просмотра
Сотрудничество и восстановление: во время встречи Зеленский призвал ирландский бизнес инвестировать в УкраинуPhoto2 декабря, 20:40 • 6604 просмотра
Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне2 декабря, 21:01 • 7364 просмотра
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 3486 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 8838 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 25337 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 35305 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 33769 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 34738 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 63928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Папа Лев XIV
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Германия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 46870 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49026 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 104859 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79170 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95104 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
T-72
Леопард 2
Financial Times

Доллар и евро теряют позиции: официальный курс валют на 3 декабря

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Доллар подешевел на 1 копейку, евро на 13 копеек. Официальный курс доллара составляет 42,3342 грн, евро – 49,1839 грн.

Доллар и евро теряют позиции: официальный курс валют на 3 декабря

Доллар теряет свои позиции по отношению к гривне. Национальный банк Украины установил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Американская валюта подешевела на 1 копейку, евро на 13 копеек. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3342 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,1839 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6067 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,55 грн, евро по 48,90-49,50 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,30-42,33 грн/долл. и 49,15-49,17 грн/евро.

      Напомним

      Украина стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов до конца года. Средства необходимы для бесперебойного получения оборудования через программу PURL, которая финансирует закупку американского оружия.

      Криптокомпания сыновей Трампа потеряла $1 млрд от стоимости03.12.25, 05:15 • 1762 просмотра

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Государственный бюджет
      Война в Украине
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Европа
      Украина