Доллар и евро теряют позиции: официальный курс валют на 3 декабря

Доллар теряет свои позиции по отношению к гривне. Национальный банк Украины установил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Американская валюта подешевела на 1 копейку, евро на 13 копеек. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3342 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,1839 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6067 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,55 грн, евро по 48,90-49,50 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;

на межбанке курсы составляют 42,30-42,33 грн/долл. и 49,15-49,17 грн/евро.

Напомним

Украина стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов до конца года. Средства необходимы для бесперебойного получения оборудования через программу PURL, которая финансирует закупку американского оружия.

