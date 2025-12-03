Долар та євро втрачають позиції: офіційний курс валют на 3 грудня

Долар втрачає свої позиції відносно гривні. Національний банк України встановив нові курси валют на середу, 3 грудня. Американська валюта подешевшала на 1 копійку, євро на 13 копійок. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3342 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,1839 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6067 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 42,10-42,55 грн, євро за 48,90-49,50 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;

на міжбанку курси становлять 42,30-42,33 грн/дол. та 49,15-49,17 грн/євро.

Нагадаємо

Україна прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів до кінця року. Кошти необхідні для безперебійного отримання обладнання через програму PURL, яка фінансує закупівлю американської зброї.

Криптокомпанія синів Трампа втратила $1 млрд від вартості