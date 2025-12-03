$42.340.08
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 12898 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 13963 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 26291 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 64996 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45337 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36506 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32994 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58804 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55474 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Долар та євро втрачають позиції: офіційний курс валют на 3 грудня

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Національний банк України встановив нові курси валют на середу, 3 грудня. Долар подешевшав на 1 копійку, євро на 13 копійок. Офіційний курс долара становить 42,3342 грн, євро – 49,1839 грн.

Долар та євро втрачають позиції: офіційний курс валют на 3 грудня

Долар втрачає свої позиції відносно гривні. Національний банк України встановив нові курси валют на середу, 3 грудня. Американська валюта подешевшала на 1 копійку, євро на 13 копійок. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.  

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3342 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,1839 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6067 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 42,10-42,55 грн, євро за 48,90-49,50 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,30-42,33 грн/дол. та 49,15-49,17 грн/євро.

      Нагадаємо

      Україна прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів до кінця року. Кошти необхідні для безперебійного отримання обладнання через програму PURL, яка фінансує закупівлю американської зброї.

