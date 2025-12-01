Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші

$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 5444 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 9816 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 12068 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 15689 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 18680 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20229 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 36314 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19504 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 36456 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Популярнi новини
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 21675 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 27296 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 17855 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 16122 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 5420 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 5482 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 16155 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 27323 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 36314 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 36457 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 17877 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 21698 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 80140 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56898 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 73196 перегляди
Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Україна прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів до кінця року. Кошти необхідні для безперебійного отримання обладнання через програму PURL, яка фінансує закупівлю американської зброї.

Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші

Україна до кінця поточного року прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначила посол в НАТО Альона Гетьманчук, Україна буде вдячна за нове грошове фінансування для того, щоб можна було безперебійно отримувати обладнання через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) - програму, яка фінансує закупівлю американської зброї за рахунок коштів, наданих переважно європейськими партнерами Києва.

Гетьманчук охарактеризувала програму PURL як дуже ефективну. За її словами, з моменту її запуску цього літа вона забезпечила 75% фінансування систем протиповітряної оборони Patriot і 90% всіх інших систем протиповітряної оборони.

Інше обладнання включає артилерійські снаряди збільшеної дальності, які дозволяють Україні досягати зони ураження дронів на полі бою

- сказала вона.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Нідерланди виділяють новий пакет підтримки України обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL на закупівлю американської зброї.

Євген Устименко

