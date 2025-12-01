Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші

Україна до кінця поточного року прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначила посол в НАТО Альона Гетьманчук, Україна буде вдячна за нове грошове фінансування для того, щоб можна було безперебійно отримувати обладнання через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) - програму, яка фінансує закупівлю американської зброї за рахунок коштів, наданих переважно європейськими партнерами Києва.

Гетьманчук охарактеризувала програму PURL як дуже ефективну. За її словами, з моменту її запуску цього літа вона забезпечила 75% фінансування систем протиповітряної оборони Patriot і 90% всіх інших систем протиповітряної оборони.

Інше обладнання включає артилерійські снаряди збільшеної дальності, які дозволяють Україні досягати зони ураження дронів на полі бою - сказала вона.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Нідерланди виділяють новий пакет підтримки України обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL на закупівлю американської зброї.