Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші
Київ • УНН
Україна прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів до кінця року. Кошти необхідні для безперебійного отримання обладнання через програму PURL, яка фінансує закупівлю американської зброї.
Україна до кінця поточного року прагне отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 млрд євро або 1,2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначила посол в НАТО Альона Гетьманчук, Україна буде вдячна за нове грошове фінансування для того, щоб можна було безперебійно отримувати обладнання через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) - програму, яка фінансує закупівлю американської зброї за рахунок коштів, наданих переважно європейськими партнерами Києва.
Гетьманчук охарактеризувала програму PURL як дуже ефективну. За її словами, з моменту її запуску цього літа вона забезпечила 75% фінансування систем протиповітряної оборони Patriot і 90% всіх інших систем протиповітряної оборони.
Інше обладнання включає артилерійські снаряди збільшеної дальності, які дозволяють Україні досягати зони ураження дронів на полі бою
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Нідерланди виділяють новий пакет підтримки України обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL на закупівлю американської зброї.