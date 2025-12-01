Украина стремится получить дополнительные 1,2 млрд долларов от Европы до конца года: на что пойдут деньги
Украина стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов до конца года. Средства необходимы для бесперебойного получения оборудования через программу PURL, которая финансирует закупку американского оружия.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как отметила посол в НАТО Алена Гетьманчук, Украина будет благодарна за новое денежное финансирование для того, чтобы можно было бесперебойно получать оборудование через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) - программу, которая финансирует закупку американского оружия за счет средств, предоставленных преимущественно европейскими партнерами Киева.
Гетьманчук охарактеризовала программу PURL как очень эффективную. По ее словам, с момента ее запуска этим летом она обеспечила 75% финансирования систем противовоздушной обороны Patriot и 90% всех других систем противовоздушной обороны.
Другое оборудование включает артиллерийские снаряды увеличенной дальности, которые позволяют Украине достигать зоны поражения дронов на поле боя
Ранее УНН сообщал, что Нидерланды выделяют новый пакет поддержки Украины объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL на закупку американского оружия.