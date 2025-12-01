Украина стремится получить дополнительные 1,2 млрд долларов от Европы до конца года: на что пойдут деньги

$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 5304 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 9690 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 12011 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 15642 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18661 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20214 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 36260 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19493 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 36407 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 21603 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 27198 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 17779 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 16005 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 5234 просмотра
Украина стремится получить дополнительные 1,2 млрд долларов от Европы до конца года: на что пойдут деньги

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Украина стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов до конца года. Средства необходимы для бесперебойного получения оборудования через программу PURL, которая финансирует закупку американского оружия.

Украина стремится получить дополнительные 1,2 млрд долларов от Европы до конца года: на что пойдут деньги

Украина до конца текущего года стремится получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 млрд евро или 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отметила посол в НАТО Алена Гетьманчук, Украина будет благодарна за новое денежное финансирование для того, чтобы можно было бесперебойно получать оборудование через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) - программу, которая финансирует закупку американского оружия за счет средств, предоставленных преимущественно европейскими партнерами Киева.

Гетьманчук охарактеризовала программу PURL как очень эффективную. По ее словам, с момента ее запуска этим летом она обеспечила 75% финансирования систем противовоздушной обороны Patriot и 90% всех других систем противовоздушной обороны.

Другое оборудование включает артиллерийские снаряды увеличенной дальности, которые позволяют Украине достигать зоны поражения дронов на поле боя

- сказала она.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Нидерланды выделяют новый пакет поддержки Украины объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL на закупку американского оружия.

Евгений Устименко

Новости МираФинансы
Государственный бюджет
Война в Украине
Дипломатка
Bloomberg L.P.
НАТО
MIM-104 Patriot
Европа
Нидерланды
Украина