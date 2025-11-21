Доллар подорожал, евро и злотый подешевели: НБУ установил курсы валют на 21 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 6 копеек и составляет 42,15 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 12 копеек) и злотого (потерял 7 копеек). Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1549 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,5161 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4642 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,30 грн, евро по 48,42-48,93 грн, злотый по 11,25 -11,85 грн;

на межбанке курсы составляют 42,21-42,24 грн/долл. и 48,69-48,72 грн/евро.

Напомним

Наличности в обращении в Украине с начала года стало больше на более чем 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых.

