Долар здорожчав, євро та злотий здешевшали: НБУ встановив курси валют на 21 листопада
Київ • УНН
На 21 листопада НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,15 грн, що на 6 копійок більше. Євро втратив 12 копійок, а злотий — 7 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 21 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 12 копійок) та злотого (втратив 7 копійок). Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1549 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5161 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4642 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п’ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 41,90-42,30 грн, євро за 48,42-48,93 грн, злотий за 11,25 -11,85 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,21-42,24 грн/дол. та 48,69-48,72 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих.
