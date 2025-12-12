$42.280.10
Курс валют: НБУ в конце недели резко девальвировал гривну к евро

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,27 гривны, что на 1 копейку меньше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 49,52 гривны, а злотого – 11,71 гривны.

Курс валют: НБУ в конце недели резко девальвировал гривну к евро

По состоянию на пятницу, 12 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,28 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,52. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2721 (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,5154 грн (+30 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7126 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,54 грн, евро по 49,20-49,75 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,15-42,19 грн/долл. и 49,49-49,51 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

