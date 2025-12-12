$42.280.10
Курс валют: НБУ наприкінці тижня різко девальвував гривню до євро

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,27 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 49,52 гривні, а злотого – 11,71 гривні.

Курс валют: НБУ наприкінці тижня різко девальвував гривню до євро

Станом на п'ятницю, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,28 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,52. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2721 (-1 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5154 грн (+30 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7126 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,10-42,54 грн, євро за 49,20-49,75 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,15-42,19 грн/дол. та 49,49-49,51 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна