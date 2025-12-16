Гривна резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 6072 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 14895 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 12211 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 12778 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 12202 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 10122 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 8766 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13887 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 42392 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 36260 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.4м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города15 декабря, 20:52 • 6214 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным15 декабря, 22:21 • 14929 просмотра
Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге15 декабря, 22:44 • 3416 просмотра
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState00:35 • 12398 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер04:19 • 6330 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 46750 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 43193 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 50106 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 97266 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 115225 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 31213 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 48500 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 49248 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 53320 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 88144 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель
Forbes

Гривна резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

Киев • УНН

 • 588 просмотра

На 16 декабря НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,24 грн, что на 5 копеек больше. Гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Гривна резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

На вторник, 16 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,24 грн/долл., что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2451 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6549 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7615 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,45 грн, евро по 49,30-49,90 грн, злотый по 11,45 -12,05 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,06-42,10 грн/долл. и 49,48-49,51 грн/евро.

      Напомним

      В конце 2025 года золото достигло 4,2 тыс. долларов за унцию, рост на 57% за год. Аналитики КИТ Group объясняют это политикой ФРС США, геополитической ситуацией и спросом центробанков. По их словам, в случае очередного снижения ставки ФРС в декабре цена металла может выйти на новый уровень – 4,3–4,35 тыс. долларов за унцию. Ссылаясь на данные World Gold Council, в КИТ Group прогнозируют, что благоприятная среда может привести к росту цены на золото в следующем году еще на 5–15%.

      Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши12.12.25, 12:47 • 64248 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины