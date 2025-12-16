Гривна резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

На вторник, 16 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,24 грн/долл., что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2451 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6549 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7615 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,45 грн, евро по 49,30-49,90 грн, злотый по 11,45 -12,05 грн;

на межбанке курсы составляют 42,06-42,10 грн/долл. и 49,48-49,51 грн/евро.

Напомним

В конце 2025 года золото достигло 4,2 тыс. долларов за унцию, рост на 57% за год. Аналитики КИТ Group объясняют это политикой ФРС США, геополитической ситуацией и спросом центробанков. По их словам, в случае очередного снижения ставки ФРС в декабре цена металла может выйти на новый уровень – 4,3–4,35 тыс. долларов за унцию. Ссылаясь на данные World Gold Council, в КИТ Group прогнозируют, что благоприятная среда может привести к росту цены на золото в следующем году еще на 5–15%.

Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши