Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

На вівторок, 16 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,24 грн/дол., що на 5 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2451 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6549 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7615 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 42,00-42,45 грн, євро за 49,30-49,90 грн, злотий за 11,45 -12,05 грн;

на міжбанку курси становлять 42,06-42,10 грн/дол. та 49,48-49,51 грн/євро.

Нагадаємо

Наприкінці 2025 року золото сягнуло 4,2 тис. доларів за унцію, зростання на 57% за рік. Аналітики КИТ Group пояснюють це політикою ФРС США, геополітичною ситуацією та попитом центробанків. За їх словами, у разі чергового зниження ставки ФРС у грудні ціна металу може вийти на новий рівень – 4,3–4,35 тис. доларів за унцію. Посилаючись на дані World Gold Council, у КИТ Group прогнозують, що сприятливе середовище може призвести до зростання ціни на золото у наступному році ще на 5–15%.

