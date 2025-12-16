$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 4754 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 13572 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 10993 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 11697 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 11315 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 9368 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 8022 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13757 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42084 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36076 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На 16 грудня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,24 грн, що на 5 копійок більше. Гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

На вівторок, 16 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,24 грн/дол., що на 5 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2451 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6549 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7615 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,45 грн, євро за 49,30-49,90 грн, злотий за 11,45 -12,05 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,06-42,10 грн/дол. та 49,48-49,51 грн/євро.

      Нагадаємо

      Наприкінці 2025 року золото сягнуло 4,2 тис. доларів за унцію, зростання на 57% за рік. Аналітики КИТ Group пояснюють це політикою ФРС США, геополітичною ситуацією та попитом центробанків. За їх словами, у разі чергового зниження ставки ФРС у грудні ціна металу може вийти на новий рівень – 4,3–4,35 тис. доларів за унцію. Посилаючись на дані World Gold Council, у КИТ Group прогнозують, що сприятливе середовище може призвести до зростання ціни на золото у наступному році ще на 5–15%.

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України