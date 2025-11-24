Курс валют НБУ на 24 ноября: доллар, евро и злотый выросли
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 24 ноября. Доллар США подорожал на 11 копеек, евро – на 19 копеек, а злотый – на 1 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 24 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 11 копеек и составляет 42,26 гривны. Изменились и показатели евро (добавил 19 копеек) и злотого (добавил 1 копейку). Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,2672 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7045 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4704 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,49 грн, евро по 48,50-49,10 грн, злотый по 11,20 -11,80 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,24-42,27 грн/долл. и 48,64-48,66 грн/евро.
Напомним
Инвесторы оптимистично отреагировали на обнародование деталей нового мирного плана США по завершению войны в Украине. Украинские ценные бумаги – акции, еврооблигации и ВВП-варранты – показали синхронный рост на ведущих биржах Европы.
Национальный кэшбек: изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги22.11.25, 22:01 • 15877 просмотров