06:19 • 336 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 2236 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 13339 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 21814 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 27316 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 32886 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 25808 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22414 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19791 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15729 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Курс валют НБУ на 24 листопада: долар, євро та злотий зросли

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 24 листопада. Долар США подорожчав на 11 копійок, євро – на 19 копійок, а злотий – на 1 копійку.

Курс валют НБУ на 24 листопада: долар, євро та злотий зросли

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 11 копійок і становить 42,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 19 копійок) та злотого (додав 1 копійку). Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.      

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2672 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7045 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4704 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,49 грн, євро за 48,50-49,10 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,24-42,27 грн/дол. та 48,64-48,66 грн/євро.

      Нагадаємо

      Інвестори оптимістично відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Українські цінні папери – акції, єврооблігації та ВВП-варанти – показали синхронне зростання на провідних біржах Європи. 

