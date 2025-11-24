Курс валют НБУ на 24 листопада: долар, євро та злотий зросли
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 11 копійок і становить 42,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 19 копійок) та злотого (додав 1 копійку). Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,2672 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7045 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4704 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,49 грн, євро за 48,50-49,10 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,24-42,27 грн/дол. та 48,64-48,66 грн/євро.
Нагадаємо
Інвестори оптимістично відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Українські цінні папери – акції, єврооблігації та ВВП-варанти – показали синхронне зростання на провідних біржах Європи.
