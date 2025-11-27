$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Курс доллара в Украине снизился на 10 копеек, евро без изменений

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 42,30 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в среду. Курс евро остался без изменений – 48,95 гривны.

Курс доллара в Украине снизился на 10 копеек, евро без изменений

По состоянию на четверг, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,30 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,40 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,95. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Подробности

Официальный курс доллара составляет: 42,2987 грн (-10 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9481 грн (0 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5681 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,55 грн, евро по 48,80-49,30 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,26-42,29 грн/долл. и 48,94-48,96 грн/евро.

      Напомним

      Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

