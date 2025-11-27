Курс долара в Україні знизився на 10 копійок, євро без змін
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 27 листопада на рівні 42,30 гривні, що на 10 копійок менше, ніж у середу. Курс євро залишився без змін – 48,95 гривні.
Станом на четвер, 27 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,30 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,40 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,95. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,2987 грн (-10 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9481 грн (0 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5681 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 42,10-42,55 грн, євро за 48,80-49,30 грн, злотий за 11,30 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,26-42,29 грн/дол. та 48,94-48,96 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
