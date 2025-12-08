Курс валют на 8 декабря: гривна дорожает к доллару и евро

По состоянию на понедельник, 8 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,06 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,00. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0567 грн (-12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9961 грн (-23 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5763 грн. (-5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 41,86-42,35 грн, евро по 48,85-49,37 грн, злотый по 11,35 -11,95 грн;

на межбанке курсы составляют 41,98-42,02 грн/долл. и 48,91-48,94 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

